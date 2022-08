Laurens De Plus aangereden op training: "Betere afloop dan bij collega's"

Wie in de Burgemeester Achiel Heymanstraat in Tielrode rijdt, zal misschien al gemerkt hebben dat er een nieuwe verkeerslichtenregeling is. Sinds vandaag staat er een zogenaamde 'rode rem' net voor het zebrapad. Honderd meter voor het verkeerslicht staat er een sensor die de snelheid van de wagens registreert. Ga je over de snelheidslimiet, krijg je een rood licht. En hoe sneller je rijdt, hoe langer het licht op rood blijft staan. Hier rijdt je dus maar best maximum 50 kilometer per uur en 30 kilometer per uur tijdens de schooluren. Want als jij te snel rijdt, moeten alle bestuurders blijven wachten.