Twee gewonden na aanrijding tussen twee auto's op brug over E34 in Vrasene

In de Puiveldestraat in Sinaai is gisteravond iets voor zeven een man met zijn wagen gecrasht, nadat hij tijdens het rijden onwel was geworden. De auto ramde een brievenbus en een betonnen paaltje en kwam uiteindelijk tegen een haag tot stilstand. Een ploeg van de lokale politie Sint-Niklaas, die toevallig in de straat reed, verwittigde de hulpdiensten. De brandweer kon het slachtoffer al snel uit de wagen bevrijden, waarna hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. Even was er sprake van levensgevaar, maar dat bleek gelukkig al snel geweken. Door het ongeval was de straat een tijdlang in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.