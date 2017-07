Human Interest Kleutervakantiekampen alsmaar populairder

40.000 kinderen, zoveel gaan er elke zomer op kamp met Kazou, dat is de jeugddienst van de Christelijke Mutualiteit. Opvallend, de laatste jaren is er steeds meer vraag naar vakantiekampen voor almaar jongere kinderen. Om daar op in te spelen is vandaag het allereerste kleuterkamp van Kazou van start gegaan. 28 kindjes van vijf jaar kwamen spelen in een school in Schellebelle.