Kinderopvang 't Kramikkeltje in Erpe-Mere moet dan toch dicht

In het kader van het gerechtelijk onderzoek in de eiercrisis is de federale politie vanmorgen binnengevallen op 11 adressen in ons land, ook in onze provincie. Op welke plaatsen precies is nog niet bekend. Vooral desinfecteer-bedrijven die het ontsmettingsmiddel fipronil gebruikten, zouden bij de invallen zijn geviseerd. Volgens het parket in Antwerpen zijn er intussen in het Belgische luik van het onderzoek 26 verdachten in beeld, die mogelijk bij de zaak betrokken zijn.