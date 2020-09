Volgende week maandag worden er in Lokeren 7 jongeren opgevangen die extreme gedragsproblemen of emotionele stoornissen hebben. Dat gebeurt in Kadanz, in het centrum Hagewinde. Het is nog maar het tweede gelijkaardige centrum in onze provincie. En het is nodig, want de wachtlijsten zijn lang. In Kadanz zullen jongeren worden opgevangen die specifiek nood hebben aan een prikkelarme omgeving, volledig beveiligd en grotendeels afgesloten van de buitenwereld.