In Sint-Niklaas is René Stroobant in intieme kring begraven. Stroobant was één van de boegbeelden van de socialistische vakbond ABVV. Hij is vooral bekend voor zijn strijd voor het behoud van de Boelwerf in Temse. Na zijn pensioen was de vakbonds-man ook een tijdlang voorzitter van sp.a Sint-Niklaas.