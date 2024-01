Kiana en Bjorn willen trouwen in kerk van Oudegem, maar mogen niet: "Onbegrijpelijk"

Een jong koppel uit Oudegem bij Dendermonde blijft gefrustreerd achter, nadat ze van de plaatselijke priester te horen kregen dat ze niet mogen trouwen voor de kerk. Kiana en Bjorn zouden niet gelovig genoeg zijn, omdat ze niet elke dag bidden en wekelijks naar de mis gaan. Nochtans is het koppel gedoopt en voldoen ze aan alle criteria voor een kerkelijk huwelijk. Ze hopen alsnog een oplossing te vinden, want de trouw vindt al over vier maanden plaats.