In Ninove is deze ochtend op de dinsdagmarkt het startschot gegeven voor de 'Maand van de Markt'. De actie is er om het marktleven aantrekkelijker te maken en dat is ook nodig. Want ook al lokken de markten nog altijd heel wat volk, toch is het niet eenvoudig om rond te komen voor de marktkramers. De markten worden ook alsmaar kleiner en meer en meer weersafhankelijk. Dat merken ze dus ook in de wortelstad, waar ondanks het slechte weer toch heel wat bezoekers naar het centrum van Ninove zijn afgezakt.