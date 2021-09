Justine D'Hondt (VC Oudegem) mag kruis maken over nieuwe seizoen

Streekrenners Oliver Naesen, Lawrence Naesen en Brent Van Moer staan morgen allemaal aan de start van de Memorial Fred De Bruyne. Voor de broers Naesen wordt een thuiskoers in 'hun' Berlare, en ook een goeie voorbereiding op Parijs-Roubaix. Want die klassieker staat nu zondag op de agenda. De Memorial Fred De Bruyne hoopt morgen op goed weer. Want als de zon schijnt worden er honderden wielerfans in Berlare verwacht.