Jachtseizoen volop aan de gang: "Jawel, de jacht is diervriendelijk"

En we blijven in de natuur. Want het jachtseizoen is volop aan de gang. In de streek rond Wetteren is jagen al decennialang een traditie. Elke zondag maken ze daar jacht op onder meer hazen en fazanten. Jagen is in Vlaanderen strikt gereglementeerd. Het Agentschap Natuur en Bos brengt in kaart hoeveel wild er mag geschoten worden, op welke plaatsen en wanneer. Maar in Wetteren merken ze dat er steeds minder wild rondloopt en dat het aantal jachtterreinen afneemt door de bebouwing. We willen wel de dierenliefhebbers waarschuwen voor de harde beelden.