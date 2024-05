Italiaanse topsprintster Chiara Consonni schrijft GP Eco-Struct op haar naam

Enkele reeksen lager in derde nationale A, heeft Avanti Stekene in de eindronde z'n eerste match verloren met 4-1 tegen Berg en Dal. Na een knap seizoen wist Avanti Stekene een eindrondeticket te pakken. Tegen Berg en Dal staat het in de eerste helft wel meteen twee goals achter. In de tweede helft is Avanti Stekene scherper, de aansluitingstreffer wordt gescoord door Van Gysel. Maar wanneer wat later de thuisploeg opnieuw twee keer scoort is de match helemaal gespeeld. 4-1, promotie voor Avanti Stekene wordt nu wel knap lastig.