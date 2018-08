In Lebbeke woont sinds kort één van de beste RC-racers ter wereld. RC racen dat is racen met telegeleide autootjes. Autootjes op afstandsbediening dus, zoals we er allemaal vroeger wel ééntje gehad hebben. En Florian Joos is derde geëindigd op het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika. Amper veertien is hij. Maar het RC Racen heeft hij er met de paplepel ingekregen.