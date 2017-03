Media en Cultuur Huts stelt met expo 'Oer' groot deel van zijn privé-collectie tentoon

In het Caermersklooster in Gent kan je vanaf morgen de tentoonstelling 'Oer - De wortels van Vlaanderen' gaan bezoeken. Een uitzonderlijke collectie van werken van Vlaamse kunstenaars zoals Permeke, Ensor en Van de Woestyne. Unieke stukken die in privéhanden zijn en daardoor anders weinig of niet te bewonderen zijn. Een deel van de tentoonstelling is eigendom van havenbaas Fernand Huts. Wij kregen vanmorgen al een exclusieve rondleiding van curator Katharina Van Cauteren en de grote baas van Katoen Natie himself.