Historici gaan op zoek naar de wortels van de familie Braderick, heren van de polder van Vrasene

Naar Waasmunster dan, daar is een nieuw heemkundig museum geopend. Het krijgt de naam Waeseum, een verwijzing naar Waasmunster en het Land van Waas. In het museum zijn tentoonstellingen over 200 jaar onderwijs in de gemeente, over de bierbrouwerijen en drankgelegenheden en over de plaatselijke kunstschilder Frans De Beule. Het is vandaag Erfgoeddag, met als thema 'thuis'. Het Waeseum is een nieuwe thuis voor ons Waasmunsters erfgoed, zegt het gemeentebestuur.