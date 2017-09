Nieuws Huis in Sint-Niklaas krijgt titel 'Inspiratiehuis van Oost-Vlaanderen'

embed

We gaan alsmaar kleiner en kleiner wonen, en daarom is creatief omspringen met ruimte geen overbodige luxe. Om wat inspiratie op te doen kon u dit weekend in onze provincie een veertigtal creatieve ruimtes bezoeken. Projecten die op een duurzame of innovatieve manier omgaan met ruimte of plaatsgebrek. Eén van dé pareltjes is een gerenoveerde breigoedfabriek in Sint-Niklaas. Het pand sleepte vorig jaar al de stadsprijs voor renovatie uit de brand en krijgt nu ook de titel van 'Inspiratiehuis van Oost-Vlaanderen'.