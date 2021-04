In Sinaai, aan het sportcomplex Ter Beke, worden op termijn minstens drie padelterreinen aangelegd. Het zullen de eerste padelterreinen worden op Sint-Niklaas grondgebied. Padel is al een tijdje een hype in ons land. Zeker nu het een van de weinige buitensporten is die wél toegelaten is. De padelterreinen in onze regio schieten dan ook als paddestoelen uit de grond. Nu komen er minstens drie in Sinaai. De concessie voor de uitbating van de cafetaria aan de sportsite loopt daar deze zomer af. De nieuwe concessie voorziet ook de aanleg van professionele padelterreinen. Die moeten voor de zomer van 2022 gebouwd zijn. Mogelijk komen er in Sint-Niklaas nog padelterreinen bij, maar dan op privé-initiatief.