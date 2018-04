Nieuws Herinrichting kerkplein Oudegem gaat binnenkort van start

In Oudegem, bij Dendermonde, starten nog voor de zomer de werken aan het dorpsplein. Een heraanleg van het plein is al lang een heet hangijzer. Een oorspronkelijk project voorzag in een herinrichting met de bouw van heel wat sociale woningen. Daar ontstond zoveel protest tegen van omwonenden dat het weer afgevoerd werd. Het plein is ook beschermd. Over het hele plein komt er nu een nieuwe laag asfalt. En door 51 parkeervakken degelijk te markeren, zal er voortaan ook efficiënter geparkeerd kunnen worden. Het plein krijgt ook een volledig nieuwe groene zone.