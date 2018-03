Nieuws Grote cannabisplantage ontmanteld in Burst

In Burst, bij Erpe-Mere, is er grote cannabisplantage ontmanteld. De politie van Lede en Erpe-Mere haalden uit een huis in het Doornveld maar liefst 600 planten buiten, samen goed voor 18 kg cannabis. Aan een straatwaarde van 3.000 tot 4.000 euro per kilogram is dat, alles samen, al snel 50.000 tot 70.000 euro. Er is ook een koppel aangehouden, een man en een vrouw die door de politie al geruime tijd in de gaten werden gehouden. Hun oogsten waren voornamelijk bestemd voor export naar Nederland.