Groen licht voor de verkoop van de oude, beschermde pastorie van Oudegem

In het onderzoek naar de mogelijk racistische uitspraken van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau is het parket van Oost-Vlaanderen een zogenaamde 'procedure bemiddeling en maatregelen' opgestart. Dat is een poging van het openbaar ministerie om geschillen te regelen zonder er een rechtszaak van te moeten maken. Zo moet Rousseau een bezoek brengen aan de Dossinkazerne, en hij moet therapie volgen. Het onderzoek naar het incident waarbij Conner Rousseau zich mogelijk racistisch heeft uitgelaten tegenover de Romagemeenschap, is afgerond. Het parket beslist om een procedure bemiddeling en maatregelen op te starten, voor het incident van 2 september waarbij Rousseau zich mogelijk racistisch had uitgelaten tegenover de Romagemeenschap in Sint-Niklaas. Het parket communiceert “om privacyredenen” niet over de precieze maatregelen, maar Rousseau zelf laat weten dat hij bemiddeling met de Romagemeenschap zal verderzetten. Daarnaast moet hij een bezoek brengen aan de Dossinkazerne in Mechelen en zal hij sessies volgen bij een therapeut over de impact van woorden en taalgebruik. Een justitie-assistente zal een jaar lang toezicht houden op de correcte uitvoering van die maatregelen.