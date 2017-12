Hopelijk is uw nieuwshonger nog niet volledig gestild. Want ook op tweede kerstdag staat er een aflevering van onze eindejaarsreeks op het menu. Journalist Dimitri Arbyn vat voor u het politieke jaar in Haaltert samen. Een jaar van gekibbel en geruzie, van elk kaar de zwarte piet toeschuiven, van politieke stilstand. Haaltert is al van in 2016 onbestuurbaar. En ook in het bijna voorbije jaar 2017 kwam er geen oplossing uit de bus.