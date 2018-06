De sport, en we blijven in Geraardsbergen want de stad was vandaag in de ban van de Challenge, een halve triatlon die deel uitmaakt van een grote internationale competitie. Daar kwamen meer dan 500 atleten uit 26 landen op af. Bij de mannen ging de titel naar favoriet Pieter Heemeryck, bij de vrouwen won de Canadese Wurtele.