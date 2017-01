Flitser aan spoorwegovergang Oudegem

In de nacht van zaterdag op zondag is er in Erembodegem op de E40, in de richting van Brussel, een auto over de kop gegaan na een aanrijding. De auto is beginnen slippen nadat hij was aangereden door een auto die achter hem reed. De bestuurder van die auto zou volgens een vriend in slaap gevallen zijn. De bestuurder van de aangereden auto verloor daardoor de controle over het stuur en ging over de kop. De chauffeur werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.