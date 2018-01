In het Waasland Shopping Center is gisteren de kick-off gegeven van Tournée Minérale. Met Tournée Minérale wordt iedereen opgeroepen om de hele maand februari geen druppel alcohol te drinken. De actie begint dus maar over 10 dagen, maar je kon je dus nu al registeren. En wie dat deed kreeg er meteen een mocktail, dat is een cocktail zonder alcohol, bovenop!