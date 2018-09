En we eindigen met wat showbizz-nieuws. Want vanmiddag is in de Siniscoop in Sint-Niklaas de avant-première gehouden van 'Hoop doet leven', een film over het leven van zanger Will Tura. Will Tura kwam voor die speciale gelegenheid zelf naar Sint-Niklaas. Eerst hield hij een uitgebreide signeersessie. Daarna keek hij samen met zijn fans naar de film. Regisseur van 'Hoop doet leven' is Dominique Deruddere. Acteur Jan Decleir vertelt in de film over het leven van Will Tura.