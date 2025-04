Centrum voor dagverzorging Den Oever viert tiende verjaardag: “We zijn nog te weinig bekend bij de mensen”

Voor wie nog niet klaar is voor een woonzorgcentrum, maar wel wat hulp of sociaal contact kan gebruiken, kan een centrum voor dagverzorging zoals Den Oever in Hamme een oplossing zijn. Daar kunnen mensen de hele dag door voor een kleine vergoeding terecht voor koffie of een maaltijd, en vooral ook voor omgang met andere mensen. Maar de werking van centra zoals het onze is nog te weinig bekend, zeggen ze bij Den Oever.