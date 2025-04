Cross in Hamme mogelijk vanaf 2026 een wereldbekercross

Het crossseizoen zou er over twee jaar wel eens anders kunnen uitzien voor onze regio. Want vanaf 2026 zou cross in Hamme mogelijk een wereldbekercross kunnen worden. Nu is het de Flandriencross, die loopt in het gebied rond Meulebroek en de Mirabrug. De Flandriencross is genoemd naar meervoudig Flandrienwinnaar Greg Van Avermaet. De cross wordt de laatste jaren georganiseerd door Golazo en is ondertussen een vaste waarde geworden in de X2O Badkamers Trofee. Maar het contract loopt na volgend seizoen af, en zo zou in 2026 de Hamse cross in handen komen van Jurgen Mettepenningen. Die is ook organisator van de wereldbekercross in Dendermonde. Hij wil ook van de cross in Hamme een wereldbekercross maken als dat mogelijk is. Het gemeentebestuur gaat alvast akkoord.