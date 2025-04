Wetteren en HO Kalken loten elkaar in eindronde, ook Hamme maakt nog kans op promotie

In derde nationale doen er nog drie Oost-Vlaamse ploegen mee voor de promotie. Hogerop Kalken, RFC Wetteren en Vigor Wuitens Hamme komen nu zondag in actie. Kalken en Wetteren werden vandaag tegen elkaar geloot. Wie de derby wint, stijgt naar tweede nationale. Hamme neemt het op tegen het Limburgse Schoonbeek-Beverst. Ook daar, als Hamme wint, gaat het over. De verliezers van beide duels nemen het dan één week later tegen elkaar op. Wie die match wint, speelt nog één wedstrijd om promotie, tegen een andere derdenationaler.