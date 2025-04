Rode Kruis start pleisteractie: "Om één medewerker van interventiekledij te voorzien moeten we 60 pleisters verkopen"

U heeft ze misschien vandaag al gezien: de vrijwilligers van het Rode Kruis. Want de jaarlijkse pleisteractie is weer begonnen, met dit jaar als thema het jubileum van de stripboeken van Jommeke, én van Suske en Wiske. Vooral aan drukke kruispunten, supermarkten of andere openbare plaatsen proberen de lokale afdelingen zo geld in te zamelen voor hun werking. In Hamme hadden ze vorig jaar de meeste pleisters verkocht in de hele provincie. En dit jaar sparen ze voor een nieuwe minibus.