Vigor Wuitens Hamme pakt verdiende promotie naar tweede nationale

In de eindronde in derde nationale is Vigor Wuitens Hamme erin geslaagd om de promotie af te dwingen. Het won vanmiddag in eigen huis met 3-1 van het Limburgse Schoonbeek-Beverst. Hamme stijgt dus naar tweede. Een verdiende promotie, want Hamme moest in de competitie kampioen Mandel United maar nipt laten voorgaan met drie punten verschil.