De Belgische competitie ligt even stil, dus vond Waasland-Beveren het de tijd om even aan team-building te doen. Staf en spelers zakten af naar Waasmunster voor een tornooitje Padel en een stevig toertje op de mountainbike. We kunnen u alvast verklappen dat het duo Johan Van Rumst - Tuur Dierckx het padeltornooi op zijn naam schreef. Meer beelden en ook reacties krijgt u te zien in de volgende aflvering van WB-TV.