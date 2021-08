Eddy De Smedt over Jacques Rogge

De dood van Jacques Rogge, oud-IOC-voorzitter, zorgt voor heel wat beroering in de sportwereld. Voormalig olympisch delegatieleider Eddy De Smedt uit Oudegem steekt zijn bewonering voor hem niet onder stoelen of banken. Jacques Rogge was van 2001 tot 2013 voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité en was ook binnen het Belgisch Olympisch comité van onschatbare waarde. Het was een sobere man die zich altijd inzette voor de atleten en de strijd tegen doping, zegt hij. De waardering was alvast wederzijds.