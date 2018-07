De duiker die gisteren onderwaterwerken uitvoerde in de Dender in Aalst is nog altijd niet buiten levensgevaar. Hij was levensgevaarlijk gewond geraakt bij een arbeidsongeval. Er viel een betonblok op hem, waardoor hij geen zuurstof meer kreeg. Drie duikers van een gespecialiseerd bedrijf uit Rijmenam waren gisteren bezig met het verwijderen van materiaal in de Dender. Zijn twee collega's probeerden hem nog te redden, maar kwamen daarbij zelf in de problemen. De stad Aalst voert sinds 2015 onderwaterwerken uit aan de brug op het kruispunt van de Leo Gheeraerdtslaan en de Brusselse Steenweg. De omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht.