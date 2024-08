Dit weekend geen overzet in Schellebelle, dringende herstelling nodig aan veerboot

De veerdienst over de Schelde in Schellebelle blijft geplaagd door tegenslagen. De veerboot raakte afgelopen weekend beschadigd en kan niet meer varen. De veerdienst lag al een maand stil omdat er geen uitbater werd gevonden. Twee weken geleden kwam er een tijdelijke oplossing waardoor de veerdienst weer kon uitvaren. Maar nu is het schip weer buiten dienst. Bij een overtocht afgelopen weekend raakte de roerpropeller zwaar beschadigd door ronddrijvend afval. De veerboot wordt nu hersteld in een droogdok in Gent. Vrijdag tot en met zondag zal er geen overzet zijn in Schellebelle. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kunst probeert de veerdienst weer zo snel mogelijk operationeel te krijgen.