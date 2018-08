Burgemeester Jo Fonck van Denderleeuw neemt extra maatregelen om spoorlopen aan te pakken in het station van Welle in Denderleeuw. Na overleg met Infrabel, zal de spoor-beheerder een extra afsluiting plaatsen. Zo'n tien dagen geleden doken er op sociale media alweer beelden op van spoorlopers in Welle. Ze steken het spoor over, terwijl er even verderop een veilige oversteek is. Langs de kant van één spoor zal Infrabel nu een nieuwe afsluiting plaatsen. De afsluiting die er al is, en die vernield is, zal dichtgemaakt worden. De gemeente Denderleeuw gaat op zoek naar een aannemer om de werken uit te voeren.