De Klinge voert strijd op tegen jeugdbendes

In Haaltert is deze voormiddag een brand ontstaan aan de buitenkant van een woning in de Dreef. Een man was er aan de slag met een onkruidbrander tot enkele houten panelen aan de voordeur vuur vatten. Daar verspreidde het zich onder het dak naar de houten constructie. De man probeerde de brand nog te blussen, maar raakte zelf verbrand en moest naar het ziekenhuis gebracht worden ter controle. De brandweer slaagde er wel in het vuur te doven. De Dreef was een tijdlang afgesloten voor het verkeer.