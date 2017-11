Media en Cultuur De Kerstman wordt 1000 jaar en dat wordt gevierd in het kasteel van Laarne

Sint-Maarten is sinds dit weekend in ons land, Sinterklaas moet nog arriveren, maar in Laarne is vandaag de Kerstman al langsgekomen. Die logeert daar de hele maand december in het plaatselijke kasteel en vandaag kwam hij zijn nieuwe verblijfplaats al even inspecteren. De Kerstman gaat in het slot wonen naar aanleiding van Kerstmagie. Een spektakel rond de 1000ste verjaardag van de Kerstman. Vanaf 8 december begint het verjaardagsfeest, en iedereen is welkom.