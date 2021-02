Dankzij dit duo uit De Klinge blijft Daft Punk toch nog een beetje bestaan

We blijven in de dierenwereld, want wie ter hoogte van de Noordlaan Dendermonde inrijdt, die ziet daar sinds kort een gigantische walvisstaart opduiken. Het gaat gelukkig niet om een echte staart, maar om een kunstwerk. De walvisstaart is gemaakt uit petflessen. Het werk is zo'n tien meter hoog en acht meter breed. Drie Dendermondse kunstenaars hebben er net geen twee jaar aan gewerkt. De staart is geïnspireerd op de Ros Beiaardommegang, waarin de Walvis één van de belangrijke elementen is. Hij moet nu de eyecatcher worden van de 'Groene Dender'. Dat is het park dat momenteel gevormd wordt op de 'Gedempte Dender'.