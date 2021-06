Cocaïnevangst in Antwerpse en Waaslandhaven stevent af op nieuw recordjaar

Vorige week zijn twee personen opgepakt in het onderzoek naar de moord op Yassin F. vorig jaar in Appelterre. De schutter en mededader, beiden uit het drugsmilieu, bekenden dat ze de man hadden doodgeschoten tijdens een drugsdeal. Het lichaam van Yassin F, die zelf een dealer was en nauwe contacten had met jongerenbende Squad94 uit Ninove, werd in maart van vorig jaar levenloos aangetroffen in een steegje in Appelterre. Een onderdealer van hem, afkomstig uit de buurt van de Waalse stad Aat, zou de feiten bekend hebben, samen met een kompaan. Verder onderzoek moet nu uitwijzen wie er precies welk aandeel had in deze zwaar misgelopen deal. Beide verdachten kwamen gisteren voor de raadkamer in Dendermonde en zijn verder aangehouden.