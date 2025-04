Katoen Natiebaas Fernand Huts opent werf van Boerentoren voor het grote publiek

In Antwerpen zal de bekende eerste wolkenkrabber, de Boerentoren, tussen 1 mei en 30 juni de deuren nog eens openzetten. In 2021 werd het gebouw eigendom van Katoen Natie, en de baas van dat logistieke bedrijf, Fernand Huts, wil van de Boerentoren een cultureel belevingscentrum maken. In een eerste fase van de renovatie werd het interieur van de toren helemaal gestript. In afwachting van de volgende renovatiefase wordt het gebouw nu opengesteld voor het publiek.