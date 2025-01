De strijd tegen drugs wordt niet alleen hier gevoerd. De Verenigde Naties zetten ook in de herkomstlanden mensen en middelen in om daar cocaïne in beslag te nemen met bestemming Antwerpen. Met groot succes. Vorig jaar werd er ruim 81 ton cocaïne in beslag genomen in voornamelijk Ecuador, Sierra Leone, de Dominicaanse Republiek, Colombia en Panama. Die 81 ton is een verdubbeling tegenover het jaar voordien.