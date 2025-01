"Historische daling" van cocaïnevangsten in de haven van Antwerpen

Er is het voorbije jaar 44 ton cocaïne in beslag genomen in de Antwerpse haven. Dat is haast twee derde minder dan het jaar voordien. Het betekent volgens de douane echter niet dat de strijd tegen drugs gewonnen is. Zo werd er ruim 2 ton aan synthetische drugs onderschept. Ook dat wordt steeds meer een probleem. De douane wil dit jaar een systeem invoeren om de in beslag genomen drugs metéén onbruikbaar te maken, zodat criminelen er niets meer mee kunnen aanvangen.