Kanon van Napoleon opgegraven tijdens werken aan Oosterweel

Bij de werken voor de Oosterweelverbinding op de Schelde is een kanon opegraven. Het kanon dateert zeer waarschijnlijk uit de tijd van Napoleon. Het is al langer bekend dat Napoleon Bonaparte een grote interesse had in Antwerpen omwille van het strategische belang. Hij maakte van Antwerpen ook een moderne haven en hij versterkte de stad op verschillende plaatsen. Ook aan de Schelde kwam er geschut te staan. Op de loop van het gevonden kanon is ook een anker zichtbaar. En dat anker komt ook voor op schepen van de Franse militaire vloot. Het kanon is overgebracht naar het depot van de stedelijke dienst archeologie. Daar zullen ze het nu reinigen en verder onderzoeken. Mogelijk krijgt het na de restauratie ergens een plaats in de stad.