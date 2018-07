Chauffeur die fietser door de lucht katapulteerde geeft zich aan

De chauffeur die op dinsdag 13 februari van dit jaar in de industriezone van Erpe-Mere vluchtmisdrijf pleegde, na de aanrijding van een fietser, heeft zich deze week aangegeven bij de politie, dus vijf maanden na de feiten. De harde beelden van die aanrijding werden destijds verspreid in de zoektocht naar de dader. De aanrijding gebeurde ‘s ochtends iets voor zeven in het donker, vlak voor de smalle Dokkestraat. De automobilist, die zich nu spontaan is komen aangeven, reed aan hoge snelheid, toen hij plots vol in de remmen ging toen hij de fietser opmerkte. Ontwijken lukt echter niet volledig, waarna de beelden toonden dat de fietser over zijn stuur vloog en de autobestuurder wegvluchtte. Het slachtoffer liep als bij wonder enkel wat kniepijn en kneuzingen op. De dader zal zich moeten verantwoorden bij de politierechtbank.