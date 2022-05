Charlotte Kool (Team DSM) wint GP Eco-Struct in Schellebelle

In Schellebelle, bij Wichelen, is gisteren de GP Eco-Struct gereden. Dat is een belangrijke 1.1 wielerwedstrijd voor vrouwen. De rensters moesten in totaal 5 grote en 4 kleine ronden rondom Schellebelle afleggen. Goed voor 136 kilometer. De enige echte grote aanval van de dag komt van Julie Sap. Zij gaat met een kleine voorsprong de laatste ronde in, maar wordt uiteindelijk op 3 kilometer van de finish gegrepen door het peloton. Dan verwacht iedereen een overwinning van de Nederlandse topsprinter Lorena Wiebes, die de voorbije twee edities won. Maar Wiebes trekt deze keer de sprint aan voor haar land- en ploeggenote Charlotte Kool. Zij gaat enigszins verrassend met de bloemen lopen in Schellebelle. De Italiaanse Barbieri wordt tweede, Wiebes komt als derde over de finish.