Carnavalsstoet zondag in Aalst voor het eerst live op TV Oost

Ik heb nog superleuk nieuws uit eigen huis want wij zenden aanstaande zondag met TV Oost de 89ste stoet van Aalst Carnaval live uit. Een primeur, want dat is de allereerste keer dat dat gebeurt in onze geschiedenis. Omdat de stoet duurt tot half negen 's avonds verhuist het TV Oost Nieuws uitzonderlijk naar een later tijdstip. Tekst en uitleg door onze hoofdredacteur.