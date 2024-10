Buurtbewoners ’t Eiland in Oudegem willen geen energiehub van VPK in achtertuin

In Oudegem, bij Dendermonde, blijven de buren van het papierverwerkingsbedrijf VPK zich zorgen maken over de geplande uitbreiding van de fabriek. VPK, de stad en de provincie willen daar een energiecentrale bouwen. Eén van de drie mogelijke locaties van die centrale zou op natuurgebied en een stuk woonzone zijn. De buurt vreest voor onteigeningen, dat hun huis in waarde zal dalen, en voor het verlies van waardevol agrarisch gebied.