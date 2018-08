Brent Van Moer mag proeven van het profleven bij Lotto Soudal

Wielrenner Brent Van Moer uit Beveren zal tot het einde van dit seizoen deel uitmaken van het WorldTour-team van Lotto Soudal. Van Moer mag dus heel even ontdekken hoe het is om als echte prof door het leven te gaan. Vorige maand won het Beverse talent de Grote Prijs Rik Van Looy. In zijn eerste seizoen als belofte won hij zilver op het BK tijdrijden en werd hij tweede in het algemeen klassement van de Ronde van Oost-Vlaanderen. Hij reed ook een knappe Giro en werd tweede in de Omloop Het Nieuwsblad. Omdat hij zo regelmatig presteert, krijgt hij dus nu een kans als prof.