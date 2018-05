Mobiliteit en Verkeer Bovenleiding Erpe-Mere hersteld, treinverkeer verloopt weer normaal

embed

En om nog even bij het spoor te blijven. Het treinverkeer op de snelle spoorlijn tussen Gent en Brussel verloopt weer normaal. Sinds gisteren vier uur was het treinverkeer onderbroken door een beschadigde bovenleiding in Erpe-Mere. Er is de hele avond en nacht doorgewerkt. Deze ochtend was er al verkeer mogelijk via één spoor. Sinds daarnet om half vijf zijn beide sporen weer open.