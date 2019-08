’t Amerikaantje in Belsele is al vele jaren een begrip in heel Vlaanderen. Het is er dan ook vaak over de koppen lopen in de lange smalle gangen. Maar die smalle gangen zullen binnenkort verdwijnen, want de winkel wordt over enkele maanden 3 keer zo groot. De oude winkel gaat tegen de vlakte en in de plaats daarvan komt een gloednieuw gebouw. Meer plaats dus voor de klanten, al gaat zo misschien toch ook wel een beetje de charme van vroeger verloren.