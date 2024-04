Bekende brouwerij De Glazen Toren start volgende maand met verhuis naar Aalst

De bekende brouwerij De Glazen Toren uit Erpe-Mere breidt uit en opent binnenkort ook een vestiging in Aalst. Na 20 jaar barst de huidige locatie in Erpe-Mere uit haar voegen. Daarom hebben de eigenaars dit gebouw in de industriezone in Erembodegem aangekocht. Het bier wordt hier nu al opgeslagen en in flesjes gedaan. In mei zal het laatste puzzelstukje, de kookketel van de brouwinstallatie, er nog bijkomen. Dan kunnen ze hier 6.000 in plaats van 2.000 liter brouwsel per keer maken. En er komt ook veel meer opslagcapacitetit bij. De brouwerij is gekend van bieren zoals Saison d'Erpe Mere. Wat er met de locatie in Erpe-Mere zal gebeuren, dat is nog geweten. Maar op 11 november gaan de deuren in Ermebodegem sowieso open, net op tijd voor de 20ste verjaardag van De Glazen Toren.